Las gasolineras de México deberán reforzar sus controles de seguridad para prevenir fugas de combustible, incendios y daños ambientales, conforme a una nueva norma que establece requisitos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estos establecimientos.

La NOM-023-ASEA-2026 fue publicada el 25 de noviembre y entrará en vigor 180 días naturales después, en mayo de 2027. A partir de entonces, sustituirá a la NOM-005-ASEA-2016, que actualmente regula estas instalaciones.

Entre las medidas se encuentran los sistemas electrónicos de detección de líquidos, las pruebas de hermeticidad en tanques y tuberías, y la limpieza interior de los depósitos de almacenamiento, con una periodicidad máxima de cinco años.

Los establecimientos también deberán integrar expedientes técnicos sobre las condiciones de su infraestructura. Estos registros permitirán documentar el estado de los equipos utilizados para almacenar y conducir gasolina o diésel.

La regulación busca reducir los riesgos durante la descarga, almacenamiento y despacho de combustibles. Una filtración subterránea puede contaminar el suelo y los mantos freáticos, además de generar condiciones que favorezcan incendios o explosiones si el combustible entra en contacto con una fuente de ignición.

Acciones de la autoridad

Para los nuevos proyectos, las obligaciones comenzarán desde el diseño. Las estaciones deberán contar con un Análisis de Riesgos para el Sector Hidrocarburos y realizar una Revisión de Seguridad de Prearranque antes de iniciar operaciones.

El análisis tendrá que actualizarse cada cinco años o cuando existan modificaciones de diseño que afecten la recepción, el almacenamiento o el despacho. La revisión previa al arranque verificará las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Detalles confirmados

La norma incorpora disposiciones para las gasolineras de autoservicio, donde los conductores manipulan directamente las mangueras. Estas deberán considerar los riesgos propios de esa modalidad, implementar procedimientos operativos y colocar señalización que oriente a los usuarios.

También se prevén salvaguardas para reducir derrames accidentales y riesgos asociados con descargas estáticas durante el suministro.

Las estaciones que ya estén funcionando antes de la entrada en vigor dispondrán de 90 días naturales adicionales para implementar las adecuaciones del capítulo de operación y mantenimiento. Por ello, la publicación no implica que todas las obligaciones sean exigibles de inmediato.

La evaluación del cumplimiento corresponderá a unidades de inspección acreditadas y aprobadas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Los dictámenes emitidos conforme a la norma anterior conservarán su validez hasta su vencimiento, de acuerdo con las disposiciones de transición.