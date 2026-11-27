México presentó una queja formal ante el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, por la apertura de canales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para recibir denuncias sobre funcionarios y personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes 27 de noviembre que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, comunicó la inconformidad al representante estadounidense. Según la mandataria, Johnson respondió que revisaría el asunto. No anunció la cancelación de las líneas ni un acuerdo para modificar su funcionamiento.

Acciones de la autoridad

La gestión diplomática ocurrió después de que Terry Cole, director de la DEA, difundiera medios de contacto para obtener información sobre integrantes y colaboradores de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sheinbaum señaló que la iniciativa no fue consultada con las autoridades mexicanas.

La presidenta sostuvo que su gobierno tiene la obligación de expresar su postura frente a decisiones que considera contrarias a la soberanía. Reiteró que la relación bilateral debe desarrollarse mediante coordinación y con respeto a las atribuciones de cada país.

El anuncio de Cole comenzó el miércoles 25 de noviembre con canales dirigidos a recibir información sobre redes criminales con operaciones en Sinaloa. La agencia ofreció mecanismos de denuncia anónima y confidencial mediante aplicaciones de mensajería y correo electrónico.

Detalles confirmados

Un día después, el Gabinete de Seguridad rechazó las acciones unilaterales y las injerencias en territorio nacional. En su posicionamiento, defendió que México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos y combatir la corrupción.

También reafirmó cuatro principios para la colaboración: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Este viernes, Sheinbaum insistió en que Estados Unidos debe fortalecer las acciones contra las organizaciones delictivas que operan dentro de sus fronteras. Pidió atender las causas del consumo de drogas y actuar contra quienes distribuyen sustancias como el fentanilo en ese país.

La mandataria planteó que esa responsabilidad corresponde tanto al gobierno estadounidense como a su sociedad. Su reclamo acompañó la defensa de mantener la cooperación en seguridad, bajo condiciones que reconozcan la soberanía mexicana.

Sheinbaum afirmó que la relación con Washington puede sostenerse si existen principios y límites claros. Señaló que su equipo mantiene comunicación para atender los asuntos comerciales, migratorios y de seguridad, mientras la queja por los canales de la DEA quedó sujeta a la revisión ofrecida por el embajador.