Noroña Anuncia acciones legales por agresión de Alito Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (28 de agosto de 2025) — El trabajador agredido durante el altercado en la Cámara de Senadores es Emiliano González González, quien funge como secretario personal del senador Gerardo Fernández Noroña. Durante el cierre de sesión de la Comisión Permanente, González intentó mediar en los empujones entre Alejandro "Alito" Moreno y Noroña, pero terminó derribado y lesionado en una trifulca desencadenada por el líder del PRI.

Afectado, González apareció posteriormente en conferencia de prensa con un collarín cervical y un vendaje en el brazo, mientras su equipo presentó una rueda de prensa junto al senador Noroña, quien adelantó que iniciarán acciones legales por lesiones y daños al equipo fotográfico.

Según reportes, González cuenta con experiencia en fotoperiodismo y participa en el equipo cercano a Noroña en tareas de registro y documentación. Tras la agresión, Noroña aseguró que el colaborador fue pateado aún estando en el suelo, lo que provocó una fuerte indignación entre legisladores y la sociedad.

El incidente llamó la atención por su violencia inusual en espacios legislativos. El video de la agresión circuló ampliamente en redes sociales, mostrando a Moreno empujando tanto a Noroña como a su colaborador, lo que motivó reacciones inmediatas en medios, partidos políticos y defensores de derechos laborales.