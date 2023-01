Nueva forma de ganar votos "con cantantes y TikTok"

En el último año y con la popularidad que tomaron nuevas redes sociales como TikTok, políticos no dudaron en mostrar su interés por los artistas del momento como Taylor Swift, Bad Bunny, BTS, Grupo Firme, Harry Styles, entre otros.

´´Estos personajes políticos incursionan en estas modalidades de comunicación (redes sociales) porque si no se quedan fuera del interés de las personas´´, explicó para ABC Noticias la politóloga Lourdes López.

Arturo Saldivar, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado su admiración a través de videos hacia Taylor Swift.

Al ser cuestionado aclaró que todo lo que se observa en su TikTok, incluida su afición por la intérprete de "All too well´´, es verdadero, ya que no le agradaría presentar una imagen distorsionada de sí mismo en sus redes sociales.

Pero no es el único que ha mostrado su interés por la música pues hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su mañaera de Bad Bunny y lo invitó a dar un concierto gratuito en el Zócalo.

´´Sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario´´, dijo el pasado mes de diciembre.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también pidió un espectáculo de Bad Bunny y hasta subió videos reaccionando a sus canciones.

Este no es el primer acercamiento de Sheinbaum, con la música pues en septiembre del año pasado celebró un Zócalo lleno con Grupo Firme, quienes le regalaron una canción titulada ´´ Ya convéncete´´, en la que se modificó la letra de la original ´´ Ya Superáme´´ haciendo alusión a temas de gobierno.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, declaró el año pasado que una de sus metas este año es traer a la agrupación BTS a México, tras revelar que se convirtió en ´´Army´´, nombre que le dan a las fans.

"Los queremos traer a México. En el 2023 hay que traerlos, es de mis metas para el año que entra", compartió Ebrard.

La politóloga agregó al respecto que estos políticos tienen el conocimiento de que ya no basta con salir en los periódicos y la televisión para llegar a los votantes.

´´Ya tenemos una cultura del tiktok, los políticos lo que están haciendo es tratar de meterse por esa ventana a un público que lo necesitan presente en las urnas´´, declaró.

Agregó que pese a la popularidad que pueden tomar en estas plataformas, eso no quiere decir que sea suficiente, pues aún existen los votantes que consideran más la trayectoria del político.

´´Está bien que se expongan, a veces puede ser divertido pero a veces caen en lo ridículo y eso puede traer costos´´, dijo.

Seguidores

Taylor Swift

Instagram 239 millones

TikTok 16 millones

Bad Bunny

Instagram 44 millones

TikTok 30 millones

Grupo Firme

Instagram 5 millones

TikTok 4.7 millones

BTS

Instagram 70 millones

TikTok 56 millones

Harry Styles

Instagram 47 millones

TikTok 7 millones