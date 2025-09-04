Retos e Oportunidades de México en el Nearshoring y la Revisión del T-MEC

Se avecina una nueva ola de nearshoring en México tras revisión del T-MEC: American Chamber

México podría experimentar una nueva ola de inversión extranjera derivada del nearshoring en los próximos años, especialmente a partir de la revisión del T-MEC programada para 2026, según anticipó Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chamber of Commerce (AmCham).

Durante su participación en el podcast Norte Económico, del Grupo Financiero Banorte, Casas Alatriste señaló que los cambios en el contexto comercial global, particularmente las tensiones entre Estados Unidos y China, están creando condiciones propicias para lo que él denomina un "nearshoring 2.0".

"En poco tiempo estaremos también hablando de un nearshoring 2.0... Sin duda, hoy en día lo que favorece a México son varias cosas", expresó.

Aunque el panorama de crecimiento económico para 2025 no es del todo optimista, el directivo confía en que el fenómeno de relocalización de cadenas productivas continuará consolidándose en el país.

México, con oportunidades pero también retos

Pedro Casas advirtió que, si bien México se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar esta tendencia, aún enfrenta desafíos estructurales que podrían limitar su potencial para atraer inversiones.

Entre los principales retos destacó la necesidad de mejorar la infraestructura energética y logística, así como garantizar un uso eficiente del agua, mayor seguridad y un sólido Estado de derecho.

Con el T-MEC como marco comercial clave para Norteamérica, la American Chamber considera que la próxima revisión del acuerdo será un punto de inflexión para fortalecer aún más la posición de México como destino estratégico para la manufactura y los servicios globales.