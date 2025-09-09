Nuevo Laredo: Comienza la construcción del Tren Saltillo con liderazgo de Sheinbaum

Arranca construcción del Tren Saltillo–Nuevo Laredo durante la conferencia de Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó de manera remota el inicio oficial de la construcción del Tren Saltillo–Nuevo Laredo, un nuevo tramo que forma parte del ambicioso proyecto ferroviario conocido como el Tren del Norte.

La ceremonia fue transmitida en vivo desde Salinas Victoria, Nuevo León, donde se realizó el banderazo simbólico. En el evento participó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, quien destacó que con este arranque se cumple el compromiso de poner en marcha el Tren del Norte, que contempla un total de 1,200 kilómetros de vía. El tramo inaugurado comprende 396 kilómetros entre Saltillo y Nuevo Laredo.

También participó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien expresó su respaldo total al proyecto y agradeció el esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y estatal.

"Este tren del norte nos llena de entusiasmo. Es una obra que se esperaba desde hace muchos años. Hoy iniciamos formalmente el tramo que conecta Saltillo con Monterrey y de ahí a Nuevo Laredo. Va a generar empleos, inversión y va a mejorar significativamente la movilidad en nuestro estado", afirmó el mandatario estatal.

Además, García resaltó que este proyecto se enlazará con otras obras de infraestructura clave en Nuevo León, por lo que reiteró el compromiso de su administración para colaborar en su desarrollo.