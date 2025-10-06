Omar Bravo, leyenda de Chivas, en prisión preventiva por presuntamente abusar de una menor

Zapopan, Jalisco – El exfutbolista mexicano Omar Bravo, conocido por ser el máximo anotador en la historia de las Chivas del Guadalajara, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva tras ser formalmente acusado de abuso sexual infantil agravado.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que Bravo fue detenido la noche del 4 de octubre en el municipio de Zapopan y trasladado al penal de Puente Grande. El exdelantero fue presentado ante un juez, quien determinó su imputación por presuntamente haber cometido actos de abuso sexual en contra de una adolescente en múltiples ocasiones en los últimos meses.

El 5 de octubre, la Fiscalía emitió un comunicado donde confirmó que Omar "N" fue puesto a disposición del Juzgado y se le imputaron los cargos correspondientes. Su situación legal será definida en próximas audiencias, mientras permanece bajo custodia.

Omar Bravo Tordecillas, nacido en Los Mochis, Sinaloa, el 4 de marzo de 1980, tuvo una destacada carrera como futbolista profesional. Su trayectoria lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes del Club Deportivo Guadalajara, donde logró el récord como goleador histórico con 132 goles en partidos oficiales.

Durante su paso por las Chivas, fue campeón del torneo Apertura 2006 y obtuvo el título de goleo individual en el Clausura 2007. Además de su etapa en el fútbol mexicano, tuvo breves pasos por el Deportivo La Coruña en España, Sporting Kansas City en la MLS, y otros equipos como Tigres, Santos Laguna y Atlas.

Con la selección mexicana, participó en más de 60 partidos, incluyendo el Mundial de Alemania 2006 y varias ediciones de la Copa Oro.

Ahora, su legado deportivo se ve opacado por este proceso judicial que lo mantendrá tras las rejas mientras se esclarecen los hechos.