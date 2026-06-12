Omar García Harfuch destaca operativo de seguridad en la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, extendió un reconocimiento público a los elementos de las distintas corporaciones policiales y de seguridad que participaron en el operativo desplegado este jueves con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales de comunicación, el funcionario federal calificó como exitosa la jornada operativa implementada en la capital del país, destacando el compromiso y la eficacia del personal desplegado para resguardar el orden público.

Saldo blanco en el Estadio Azteca y zonas aledañas

El dispositivo de seguridad, coordinado entre instancias federales y locales, tuvo como prioridad garantizar la integridad física de los miles de aficionados locales y extranjeros que se dieron cita en el Estadio Azteca para presenciar la ceremonia de apertura y el partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica.

García Harfuch enfatizó que gracias a la planeación estratégica y a la presencia policial permanente en los accesos al recinto, vialidades principales y puntos de interconexión del transporte público, las actividades masivas concluyeron con saldo blanco y sin incidentes de gravedad que pusieran en riesgo el desarrollo del evento deportivo internacional.

"Reconocemos el profesionalismo, la entrega y la destacada labor de las compañeras y compañeros policías que participaron en el operativo de seguridad por el inicio del Mundial 2026", manifestó el secretario de Estado. "Su esfuerzo coordinado permitió que este día histórico para nuestro país se viviera en un ambiente de paz, orden y total tranquilidad para las familias y los asistentes".

Coordinación interinstitucional para la justa mundialista

El operativo implementado este jueves forma parte de una estrategia integral diseñada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México y los representantes de la FIFA, orientada a mantener esquemas de prevención y vigilancia durante los días en que el país albergue los compromisos correspondientes a la fase de grupos y rondas eliminatorias del torneo de futbol.

Las autoridades federales reiteraron que los despliegues de supervisión y control se mantendrán vigentes en las distintas sedes de la competencia deportiva dentro del territorio nacional, buscando proyectar esquemas eficientes de protección ciudadana y atención oportuna al turismo internacional que se desplazará por el país durante el transcurso de la justa mundialista.