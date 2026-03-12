Golpe al narcotráfico: capturan a líder criminal en Colima tras operativo con apoyo de la DEA

Un operativo conjunto entre autoridades mexicanas y agencias de Estados Unidos logró un importante golpe contra el narcotráfico en México. Gracias al intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas, fuerzas de seguridad detuvieron a un presunto líder criminal vinculado al tráfico de drogas sintéticas en el estado de Colima.

La captura fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que el operativo permitió sacar de circulación millones de dosis de drogas que estaban destinadas al mercado ilegal.

Un operativo clave contra el tráfico de fentanilo

La acción se llevó a cabo en el municipio de Villa de Álvarez, donde las autoridades realizaron dos intervenciones dirigidas a combatir redes de tráfico de fentanilo y metanfetaminas.

Durante el operativo se logró asegurar aproximadamente 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, una cantidad que equivaldría a alrededor de 14 millones de dosis que ya no llegarán a las calles.

Las investigaciones también llevaron a la detención de Yair "N", señalado como líder de una célula criminal dedicada a la distribución de estas drogas sintéticas en la región.

Detenciones y aseguramientos

Además del presunto líder del grupo, el operativo resultó en la captura de seis personas más, presuntamente vinculadas con las actividades de la organización.

Las autoridades también aseguraron dos inmuebles que presuntamente eran utilizados para almacenar y distribuir los narcóticos.

De acuerdo con las autoridades de seguridad, la colaboración entre México y Estados Unidos fue clave para localizar la operación criminal y concretar las detenciones.

Cooperación internacional contra el crimen organizado

El caso refleja cómo el intercambio de inteligencia entre ambos países se ha vuelto una herramienta central para combatir el narcotráfico, especialmente en el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, considerado uno de los mayores desafíos de seguridad en la región.

Con este operativo, el gobierno mexicano aseguró haber dado un paso importante para debilitar una red criminal que operaba en el occidente del país y evitar que millones de dosis de droga llegaran a las calles.