"¡Qué padre!": Macron celebra que México quiera limitar redes sociales a menores

El presidente de Emmanuel Macron sorprendió al reaccionar en español a una propuesta que comienza a tomar fuerza en México: limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Su respuesta fue simple, pero llamativa: "¡Qué padre!".

El comentario llegó después de que el gobierno mexicano analizara la posibilidad de aplicar medidas para restringir el uso de estas plataformas entre menores de edad, una iniciativa que busca proteger su salud emocional y su desarrollo en el entorno digital.

Una preocupación global por los jóvenes

La idea no es exclusiva de México. En varios países se ha abierto un debate sobre los efectos que las redes sociales tienen en la salud mental de los adolescentes, desde problemas de autoestima hasta exposición a contenidos dañinos. Emmanuel Macron ha sido uno de los líderes más insistentes en este tema.

De hecho, en Francia se han impulsado propuestas para prohibir el uso de redes sociales a menores de 15 años, como parte de un esfuerzo por reducir el impacto de las pantallas en la vida cotidiana de los jóvenes.

Según estudios citados por autoridades europeas, el uso excesivo de redes puede estar relacionado con baja autoestima, exposición a conductas riesgosas y problemas de salud mental entre adolescentes.

México analiza seguir modelos internacionales

En México, el debate comenzó luego de que autoridades educativas plantearan estudiar restricciones similares a las implementadas en otros países, como el modelo de Australia, donde las plataformas pueden enfrentar sanciones si permiten cuentas de menores por debajo de la edad permitida.

El objetivo no sería una prohibición inmediata, sino abrir un proceso de consulta con padres de familia, docentes y especialistas para definir qué límites serían adecuados.

La reacción de Macron

En este contexto, Emmanuel Macron celebró que México considere tomar medidas para proteger a los menores en internet. Su comentario, hecho en español, llamó la atención en redes sociales y generó debate entre quienes apoyan la regulación y quienes creen que podría afectar la libertad digital.

Para el mandatario francés, la prioridad es proteger a las nuevas generaciones del impacto negativo de las plataformas digitales, una postura que también ha impulsado dentro de Europa.

Un debate que apenas comienza

La posibilidad de limitar redes sociales a menores abre preguntas importantes:

¿Debe el gobierno regular el acceso a plataformas digitales?

¿Hasta qué punto las empresas tecnológicas deben responsabilizarse del contenido que consumen los jóvenes?

¿Cómo equilibrar protección y libertad en internet?

Mientras estas discusiones avanzan, el tema ya está en la agenda global. Y con reacciones como la de Emmanuel Macron, queda claro que el debate sobre la relación entre jóvenes y redes sociales apenas comienza.