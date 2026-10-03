México y E.E.U.U. refuerzan vigilancia fronteriza con despliegues simultáneos en Texas y Tamaulipas

México y Estados Unidos reforzaron sus labores de seguridad en la frontera norte mediante operaciones simultáneas en ambos lados de la línea fronteriza.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que las acciones forman parte de las llamadas operaciones espejo, mediante las cuales cada país incrementa la vigilancia dentro de su propio territorio.

Acciones de la autoridad en la frontera norte

En Estados Unidos, el Comando Norte desplegó aproximadamente 500 integrantes de las fuerzas armadas en la región del Valle del Río Grande, en Texas.

En territorio mexicano, la Armada de México movilizó 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas.

Estas acciones forman parte de la Operación Sable, cuyo objetivo es fortalecer las labores de vigilancia en la zona fronteriza. Según la Semar, el despliegue busca mejorar las capacidades de detección, reforzar la seguridad y contribuir a la protección de la soberanía nacional.

Detalles sobre la Operación Sable en Tamaulipas

Los dos países también mantienen mecanismos de intercambio de información como parte de su cooperación en materia de seguridad. Sin embargo, cada gobierno conserva sus propias facultades y jurisdicción dentro de su territorio.

La Semar señaló que continuará con las tareas de vigilancia y seguridad en la frontera norte bajo estos principios.

Cooperación entre México y Estados Unidos en seguridad

La dependencia destacó además que la relación entre ambos países se desarrolla a partir de cuatro ejes: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

De acuerdo con la información proporcionada, los despliegues corresponden a operaciones propias de cada país y no contemplan que las fuerzas estadounidenses realicen funciones dentro de territorio mexicano, ni que las mexicanas asuman tareas en Estados Unidos.