Estados Unidos refuerza presencia aérea en Puerto Rico para combatir narcotráfico proveniente de Venezuela

Estados Unidos despliega 10 aviones de combate en Puerto Rico en operativo contra el narcotráfico

El gobierno de Estados Unidos inició con un despliegue de 10 aviones de combate en Puerto Rico, país de América Latina que pertenece al territorio estadounidense, para el combate al narcotráfico.

Esta medida fue tomada luego de que la administración de Donald Trump señalara que dos aviones de guerra de Venezuela volaron muy cerca de uno de sus buques que se encuentran en el mar Caribe.Con esta medida, Estados Unidos busca colocarse como la nación con mayor poderío aéreo en la zona para el combate al narcotráfico desde Venezuela.

Se trata de aeronaves caza F-35, consideradas las más poderosas en el arsenal estadounidense.Esto para apoyar con acciones antinarcóticos en la zona tras derribar un barco venezolano que presuntamente trasladaba drogas con destino final Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Defensa el régimen de Nicolás Maduro envió 2 aviones de guerra a sobrevolar un buque estadounidense en aguas internacionales.