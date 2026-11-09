México detiene a presunto líder del CJNG en Jalisco con información de inteligencia de la DEA

Un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y labores de inteligencia compartidas por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la captura de un presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco.

El detenido fue identificado como Rafael "N", conocido con el alias de "R2", a quien las autoridades señalan como una figura importante dentro de la facción denominada "Los Rs", organización que tendría presencia en Jalisco y Michoacán.

La Secretaría de Marina informó que la detención se realizó en el municipio de Zapopan, mediante una intervención de su unidad de operaciones especiales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Inteligencia. En el despliegue también fueron arrestadas otras 19 personas.

¿Quién es Rafael "N" y de qué delitos lo acusan?

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el detenido era considerado uno de los principales integrantes de "Los Rs", una célula vinculada con diversas actividades delictivas.

De acuerdo con el funcionario, este grupo estaría relacionado con extorsiones, tráfico de drogas, homicidios, secuestros, privaciones ilegales de la libertad y agresiones contra corporaciones de seguridad.

Entre las personas afectadas por sus actividades de extorsión se encontrarían empresarios y productores de aguacate, un sector económico que ha enfrentado este tipo de amenazas en la región.

Por su parte, la Secretaría de Marina señaló que Rafael "N" estaría relacionado con el asesinato de Carlos Manzo y otras 19 personas.

Manzo, quien fue alcalde de Uruapan, Michoacán, y tenía vínculos con la actividad productora de aguacate, fue asesinado a tiros el 1 de noviembre del año pasado, durante una celebración pública del Día de Muertos en la que se encontraba acompañado de su familia.

Además, el presunto líder criminal tendría una orden de aprehensión vigente en México por homicidio agravado y una solicitud de extradición hacia Estados Unidos.

El operativo contó con información de la DEA

Uno de los aspectos destacados de la captura fue la colaboración de agencias de seguridad de ambos países.

Según el reporte de la Marina, la operación se realizó con información proporcionada por la DEA, que habría contribuido a las labores de inteligencia para localizar al sospechoso.

Posteriormente, la propia agencia estadounidense confirmó mediante una publicación en redes sociales que alias "R2" era buscado en ese país por cargos federales relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Esta colaboración permitió complementar los trabajos de investigación realizados por las instituciones mexicanas antes de ejecutar el despliegue en Zapopan.

Enfrentamiento durante la captura dejó dos heridos

La intervención también estuvo marcada por un episodio de violencia, luego de que integrantes del personal naval fueran atacados con armas de fuego durante el operativo.

La Secretaría de Marina informó que sus elementos respondieron a la agresión. Como resultado del enfrentamiento, Rafael "N" y un oficial de la Armada resultaron heridos, por lo que ambos recibieron atención médica.

La captura del presunto integrante del CJNG y la detención de otras 19 personas forman parte de las acciones de seguridad emprendidas contra las estructuras criminales que operan en Jalisco y Michoacán.