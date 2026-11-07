Secretaría de las Mujeres emite alerta sobre empleo falso en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de las Mujeres emitió una alerta pública para advertir a la población sobre la circulación de falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales a nombre del organismo federal, donde se prometen salarios de hasta 26 mil pesos mensuales bajo supuestas modalidades de trabajo remoto.

Mediante un pronunciamiento institucional, la dependencia gubernamental aclaró que en la actualidad no cuenta con vacantes laborales disponibles ni mantiene procesos abiertos de reclutamiento de personal. La aclaración surgió luego de que múltiples ciudadanas se contactaran directamente con las autoridades para verificar la autenticidad de las convocatorias detectadas en plataformas digitales como Facebook e Instagram.

Acciones de la autoridad

La titular de la institución, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó que la Unidad de Asuntos Jurídicos ya analiza los reportes recibidos para proceder con las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes. La funcionaria subrayó el riesgo de que estas maniobras apócrifas vulneren la seguridad digital y la información personal de las aspirantes.

Consecuencias de las ofertas apócrifas

Asimismo, la entidad exhortó a la ciudadanía a abstenerse de compartir datos personales sensibles, entregar documentación oficial o realizar transferencias y depósitos bancarios solicitados por supuestos reclutadores. La institución recordó que los canales de atención gubernamental no condicionan contrataciones a pagos financieros y recomendó verificar siempre la autenticidad de cualquier convocatoria mediante los medios de difusión oficiales de las dependencias públicas.