IMSS Monterrey investiga red de comercio digital de recetas falsas

MONTERREY — Una red clandestina de comercio digital opera en redes sociales mediante la venta de recetas e incapacidades falsas atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social, comercializadas a empleados con el propósito de justificar inasistencias laborales a cambio de pagos económicos.

El esquema ilícito se concentra principalmente en grupos de Facebook que van desde decenas de usuarios hasta comunidades con más de 21 mil integrantes. Entre los espacios identificados figuran comunidades denominadas Denuncias IMSS, Incapacidades IMSS, Recetas del IMSS y justificante médico, además de plataformas afines donde se solicitan y ofrecen documentos con sellos, firmas, folios y logotipos institucionales apócrifos.

Indagaciones periodísticas confirmaron que los ofertantes contactan a los clientes a través de mensajería privada en WhatsApp utilizando claves telefónicas de distintas entidades del país, entre ellas la Ciudad de México y Veracruz. Los presuntos vendedores ofrecen justificantes editados a partir de 120 pesos con tiempos de entrega de 20 minutos, así como supuestas licencias médicas de hasta 15 días cotizadas en 550 pesos bajo el compromiso no comprobado de darlas de alta en los sistemas internos del organismo.

Para la elaboración de estos archivos apócrifos, los redactores exigen a los solicitantes la entrega de datos personales sensibles, incluyendo el nombre completo, la Clave Única de Registro de Población, el Número de Seguridad Social, la unidad médica de adscripción e imágenes de identificaciones oficiales. Esta práctica expone a los compradores a riesgos colaterales de suplantación de identidad, fraudes financieros y la pérdida de dinero sin garantías de validez patronal.

La comercialización ilegal de estos comprobantes coincide con un repunte en los índices de estafas a nivel regional. Durante los primeros nueve meses de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León registró 2 mil 997 carpetas de investigación iniciadas por el delito de fraude, cifra que representa un incremento cercano al 23 por ciento en comparación con las 2 mil 437 denuncias contabilizadas en el mismo periodo del año 2025.

Frente a la proliferación de estas ofertas en plataformas digitales, legisladores locales de la Comisión de Salud del Congreso de Nuevo León advirtieron que la clonación de documentos oficiales vulnera los derechos laborales e instaron a las autoridades competentes a intervenir para desarticular el uso lucrativo e indebido de los insumos del sector salud.