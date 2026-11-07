INE denuncia penal a Guadalupe Taddei por corrupción: ¿Qué sucedió?

CIUDAD DE MÉXICO — El Instituto Nacional Electoral formalizó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República con el fin de que las autoridades ministeriales investiguen posibles delitos derivados de esquemas de contratación irregular y presunta malversación de fondos durante la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

El Instituto Nacional Electoral formaliza denuncia penal

Mediante un comunicado institucional, el organismo autónomo precisó que la acción legal responde a la responsabilidad constitucional de salvaguardar el presupuesto público y mantener una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción, con independencia del nivel jerárquico o periodo directivo de los probables involucrados.

Las investigaciones impulsadas por las consejerías del INE señalan presuntas anomalías operativas vinculadas con conflicto de interés, adjudicaciones directas sin justificación y contrataciones con esquemas de facturación simulada dentro de la estructura administrativa del órgano. La FGR deberá determinar la eventual comisión de delitos como peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos y uso ilícito de atribuciones.

Irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei

El surgimiento de las irregularidades financieras, detectadas tras revisiones del Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación, derivó en la renuncia de más de 30 mandos y colaboradores cercanos a la anterior gestión institucional.

La autoridad electoral aclaró que no posee competencias legales para imputar responsabilidad penal, por lo que la conducción de las indagatorias y la integración del expediente formal quedará a cargo de la representación social de la federación. Asimismo, el organismo confirmó su total apertura para entregar los elementos probatorios requeridos por el Ministerio Público Federal y garantizó que las funciones operativas del Servicio Profesional Electoral Nacional continuarán sin interrupciones.