Video viral muestra confrontación por corrupción en Pluma Hidalgo

Funcionarios de Pluma Hidalgo protagonizan riña tras acusaciones de corrupción

En Pluma Hidalgo, Oaxaca, un altercado físico entre el presidente municipal, David Aguilar, y el tesorero, Abundio Hernández, quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales. El enfrentamiento se originó tras señalamientos por presuntos actos de corrupción.

En las imágenes, difundidas por el propio tesorero, se escucha a Hernández acusar al edil de haber falsificado su firma y sellos oficiales para desviar recursos públicos. 'Te robaste todo el pinche dinero', reclama Hernández, mientras el alcalde responde: 'Por eso, compruébalo'.

La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes dentro de las oficinas del ayuntamiento, ante la presencia de elementos policiacos que no intervinieron de inmediato.

Según reportes de medios locales, una constancia médica indica que Abundio Hernández sufrió diversas lesiones, incluyendo un hematoma en la cabeza, contusiones múltiples y heridas en la zona bucal.

Por su parte, la administración municipal emitió un comunicado en el que afirma que el altercado inició luego de que el tesorero exigiera pagos considerados indebidos y no aprobados por el Cabildo. Al negarse el alcalde a autorizar dichos pagos, el tesorero habría reaccionado con agresiones verbales y físicas.

El incidente ha generado polémica en la comunidad y ha puesto en entredicho el manejo de los recursos públicos en el municipio.