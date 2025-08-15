Pemex reconoce dificultades en distribución de gasolina en CDMX y Edomex

Pemex reconoce escasez de gasolina en CDMX y Edomex por falta de autotanques disponibles

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que actualmente se presenta una escasez de gasolina en la Ciudad de México y el Estado de México, ocasionada por una reducción temporal en la disponibilidad de autotanques encargados del transporte del combustible.

Tras múltiples reportes en redes sociales sobre la falta de gasolina en diversas estaciones del Valle de México, la empresa estatal reconoció que existen dificultades logísticas que han impactado el abasto en algunas zonas. Según explicó Pemex mediante un comunicado oficial, la situación se debe principalmente a labores de mantenimiento en algunas unidades de transporte, lo cual ha limitado momentáneamente su capacidad de distribución.

La compañía aseguró que estas afectaciones son temporales y que ya se están tomando medidas para normalizar el suministro. En las próximas horas, se prevé la incorporación de más unidades de reparto para reforzar la distribución de combustible en la región.

Aunque Pemex no precisó cuáles son las estaciones o municipios más afectados, ni detalló en qué puntos se desplegarán los nuevos autotanques, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma mientras se restablece el servicio.