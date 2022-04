Peña Nieto le pidió a Lozoya sobornar a Anaya; Señala Milenio

Según afirma el medio regiomontano, Milenio, Emilio Lozoya acepto que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto le pidió sobornar al excandidato presidencial, Ricardo Anaya, para que este aprobara la Reforma Eléctrica.

El medio afirma que la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, contiene la confesión de una reunión entre Lozoya y Peña Nieto en enero del 2014.

"Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver ´el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional´ (...) me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ´le encantaba el dinero´", declaró Lozoya.

En la declaración, Lozoya contó que Anaya amenazó con organizar a su grupo parlamentario y "echar abajo" la reforma energética "si no se le cumplía, refiriéndose a darle más dinero"

El exdirector de Pemex sigue en prisión a pesar de sus intentos legales de llevar su caso en libertad, especialmente el caso Agronitrogenados, el cual, el presiente, estuvo de acuerdo que Lozoya saliera siempre y cuando se llegara a un acuerdo reparatorio.