Tipo de cambio del peso mexicano baja de 17 unidades por dólar

CIUDAD DE MÉXICO — La divisa mexicana registró una nueva jornada de apreciación frente a la moneda estadounidense, llevando el tipo de cambio a cotizarse por debajo de la barrera de las 17 unidades por dólar en las principales ventanillas bancarias y mercados cambiarios del país.

¿Cómo ocurrió la apreciación del peso?

El movimiento en los mercados financieros responde a la fluctuación del índice dólar y a los ajustes en las expectativas sobre las decisiones de política monetaria fijadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. La resiliencia del peso ha sido impulsada por el diferencial de tasas de interés mantenido por el Banco de México, así como por la entrada constante de divisas a través de remesas familiares, exportaciones y flujos de inversión extranjera directa.

Impacto en la economía nacional

Especialistas del sector financiero señalan que este comportamiento cambiario favorece la contención de la inflación en productos importados e insumos industriales, aunque representa un desafío técnico para el sector exportador y la recepción de remesas en moneda nacional. Las instituciones bancarias mantienen el monitoreo constante de la paridad en respuesta a la volatilidad de los mercados internacionales.