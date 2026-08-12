Claudia Sheinbaum premia a atletas tras récord en Centroamericanos

Sheinbaum anuncia premio para atletas y entrenadores tras récord histórico en Centroamericanos

Los entrenadores y medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 recibirán un premio por decisión de Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó que la conferencia del pueblo de hoy 12 de agosto de 2026 era especial por la presencia de los medallistas de los Juegos Centroamericanos.

Ante ello y por la emoción del récord histórico de México en los Centroamericanos, Claudia Sheinbaum anunció un premio para los atletas y sus entrenadores.

Premios anunciados por Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum premia a medallistas y entrenadores de los Centroamericanos. Desde el inicio de la conferencia de hoy, la presidenta externó que se trataría de una “muy especial” al recibir a los medallistas de los Juegos Centroamericanos que lograron un récord histórico para México.

Ante ello, Claudia Sheinbaum anunció en voz de Rommel Pacheco, director de la Conade, un premio para atletas y entrenadores por cada una de las medallas obtenidas.

Rommel Pacheco explicó que a los atletas con medallas en los concursos se les da una beca y un estímulo económico, pero esto “por lo regular solo” es a “la mejor medalla obtenida”. Sin embargo, tras el récord que México logró en los Juegos Centroamericanos con 407 medallas, Claudia Sheinbaum tomó una decisión que beneficia tanto a atletas como a sus entrenadores.

“Hablando con la presidenta me dice ‘yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas’, así que la sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores se les van a premiar todas las medallas obtenidas, gracias presidenta por este apoyo”.

Rommel Pacheco, director de la Conade.

Detalles del récord histórico

Sin más, la presidenta no ahondó en lo que consistiría el premio a los atletas y sus entrenadores por las 407 medallas de los Centroamericanos, divididas así: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.