México envía brigada Cali para ayudar a Colombia tras sismo

México enviará la brigada Cali con 255 militares, médicos y binomios caninos para apoyar a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó que se enviará al mismo equipo que apoyó a Venezuela, ahora para atender a Colombia; sin embargo, aseguró que esta brigada se llamará Cali y estará conformada por:

- Un general

- Grupo de comando

- 255 militares

- Personal especialista en rescate y búsqueda

- Binomios caninos

- Personal de sanidad que incluye a médicos

- 4 toneladas de medicamentos

- 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate

- Teléfonos satelitales

- Radios

- Electrodomésticos

- Tiendas de campaña

Activación de la brigada Cali

México activa "agrupamiento Cali" para enviar ayuda humanitaria a Colombia tras sismo de 7.4. El general Ricardo Trevilla Trejo informó que el Ejército Mexicano ya activó el "agrupamiento Cali", un equipo especializado listo para brindar apoyo humanitario, mismo que ayudó en Venezuela, a las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto.

Tal como reveló Trevilla Trejo, el personal se encuentra preparado para atender las afectaciones registradas en diversas ciudades colombianas, especialmente aquellas con mayores daños estructurales y necesidades de rescate y asistencia inmediata.

Respuesta a la emergencia nacional

Esta acción forma parte de la disposición de México para respaldar a Colombia ante la emergencia nacional declarada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.