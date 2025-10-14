Captan las primeras imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS en el sistema solar

Ya hay imágenes del cometa 3l/ATLAS; ESA sigue queriendo demostrarle a la NASA que no es un objeto interestelar común.Jaime Maussan de 72 años de edad, celebró el logro que la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) obtuvo captando al objeto interestelar 3l/ATLAS.

Con imágenes que prueban al 3l/ATLAS en el sistema solar, siendo Jaime Maussan quien celebró el logro captado entre el 1 y 7 de octubre, que reta a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Las primeras imágenes del cometa 3l/ATLAS se captaron cerca de Marte

El periodista Jaime Maussan compartió un post de ESA, quien publicó las primeras imágenes obtenidas del 3l/ATLAS, un cometa interestelar en el sistema solar que se marca en el calendario astronómico del mes. Aunque ya hay imágenes del cometa 3l/ATLAS, científicos siguen investigando acerca de este cometa que pasó por Marte en busca de comprender "de qué está hecho", además de seguir su comportamiento cerca del sol.

La apreciación de 3l/ATLAS por primera vez por la NASA ha desatado el debate entre la Administración y científicos, quiénes consideran que el cometa no es común como se asegura, por ello el seguimiento constante de este en el sistema solar.