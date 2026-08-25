Alerta de EU en Mexicali estaría relacionada con un presunto plan de ´Los Rusos´ contra autoridades

La alerta de seguridad emitida por Estados Unidos para Mexicali, Baja California, podría estar relacionada con un presunto plan para atacar a autoridades municipales y de la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con información atribuida al periodista Luis Chaparro y a fuentes cercanas a la DEA en San Diego.

Según esa versión, la agencia estadounidense habría interceptado al menos una llamada en la que presuntos integrantes de ´Los Rusos´ estarían planeando un ataque contra elementos de la Policía Municipal y de la FGR en Mexicali.

La situación llevó a que, desde la noche del 24 de agosto, unidades de seguridad permanecieran en alerta y aumentaran su presencia en distintos puntos de la ciudad, incluidos los puertos fronterizos.

Acciones de la autoridad

Ante estos hechos, la gobernadora Marina del Pilar informó que se reforzaron los operativos de seguridad en Mexicali mediante la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La mandataria también pidió a la población utilizar el número 911 ante cualquier emergencia o el 089 para realizar denuncias anónimas. Señaló que las labores de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente.

Detalles confirmados

El Gabinete de Seguridad también se pronunció sobre la alerta emitida por las autoridades estadounidenses y señaló que, hasta el momento, no se han detectado elementos que permitan confirmar la existencia de un riesgo específico para la población.

Las autoridades mexicanas indicaron que mantienen comunicación e intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos para revisar cualquier indicio relacionado con la advertencia y actuar de manera oportuna.

Además, se informó que fueron fortalecidas las labores de patrullaje y vigilancia en puntos considerados estratégicos de Mexicali. Para ello, las autoridades cuentan con personal, capacidad operativa y áreas especializadas de inteligencia.

Reacción de la población

El Gabinete de Seguridad pidió a la población conservar la calma y mantenerse informada mediante fuentes oficiales, mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno continúan coordinadas para atender cualquier eventualidad.