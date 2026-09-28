Arturo Medina vincula a Semefo Iguala con desaparición de normalistas

Vinculan a funeraria y Semefo de Iguala con desaparición de normalistas; hay siete detenidos: Segob

Se dieron a conocer nuevas líneas de investigación que han permitido más detenciones de presuntos responsables en el caso de los 43 estudiantes.

CDMX.- En conferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, anunciaron nuevas líneas de investigación que han permitido más detenciones de presuntos responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Acciones de la autoridad

Pazarán Álvarez detalló que se han revisado "sábanas telefónicas" y otros elementos que no habían sido tomados en cuenta, por lo que anunció que se encontraron evidencias de la vinculación de la funeraria "El Ángel" y el Servicio Médico Forense de Iguala, por lo que siete personas fueron aprehendidas y llevadas al penal del Altiplano para ser procesadas.

El subsecretario Arturo Medina aseguró que el caso Ayotzinapa sigue siendo prioridad para el gobierno de la República.

Detalles confirmados

Dijo que se han reanalizado millones de documentos y registros con nuevas herramientas para fortalecer investigaciones, abrir líneas y orientar búsquedas.