Hernán Bermúdez Requena en prisión preventiva por liderar La Barredora

Dictan prisión preventiva a Hernán 'N', presunto líder de 'La Barredora'

CIUDAD DE MÉXICO – Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la banda criminal "La Barredora", ha sido enviado a prisión preventiva. Un juez de control en Tabasco tomó la decisión tras la primera audiencia por delitos del fuero común, a la que el acusado asistió por videoconferencia. La medida cautelar se aplicó después de que fuera aprehendido por autoridades mexicanas al ser expulsado de Paraguay.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, conocido también con los alias de "Comandante H" y "El Abuelo", enfrenta cargos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. El proceso judicial se lleva a cabo en privado para proteger la integridad del exfuncionario. Una nueva audiencia ha sido programada para el próximo martes, en la que el juez determinará si se le vincula formalmente a proceso.

De ser encontrado culpable de todos los cargos, Bermúdez Requena podría enfrentar una condena de hasta 158 años de prisión. La prisión preventiva para Hernán "N" es un paso crucial en la investigación en su contra, que busca desmantelar una de las redes criminales más peligrosas en la región. El caso ha generado una gran expectativa pública, ya que vincula a un exservidor público con el crimen organizado.