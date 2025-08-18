Claudia Sheinbaum resuelve contratiempo con abasto de gasolina en México

Sheinbaum descarta desabasto de gasolina: "Fue un problema temporal"

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el suministro de gasolina en el país se ha normalizado, tras un contratiempo logístico que provocó afectaciones puntuales en los últimos días. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria aclaró que el incidente fue momentáneo y ya está completamente resuelto.

Según explicó, la interrupción en el abasto se debió a complicaciones en la contratación de pipas encargadas de distribuir el combustible. Además, detalló que en el estado de Chiapas se presentó una falla en una bomba, lo que afectó principalmente la distribución de gasolina premium. Ambos problemas, señaló, han sido atendidos.

"Fue un asunto logístico que duró algunos días. No hay desabasto. Y si aún queda algún detalle pendiente, está siendo atendido", afirmó Sheinbaum, al subrayar que cualquier inconveniente relacionado con los contratos de transporte se encuentra en proceso de solución.

La presidenta también criticó a algunos medios de comunicación por vincular la situación del combustible con el apoyo energético que México ha brindado recientemente a Cuba. "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?", cuestionó, reiterando que no existe relación entre ambos temas y que el abastecimiento nacional está garantizado.