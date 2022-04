Propone AMLO desaparecer INE y diputados plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves se presentará en la Cámara de Diputados su reforma democrática electoral con la que promueve la desaparición del INE, la eliminación de las diputaciones plurinominales, disminuir los legisladores federales como senadores y diputados y bajar financiamiento a partidos políticos.

En la conferencia de prensa Mañanera de este jueves, AMLO estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México y por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes redactaron junto con López Obrador la propuesta de reforma electoral.

Horacio Duarte, fue el encargado de presentar los puntos que constituyen la propuesta de reforma electoral de AMLO.

Primero: Se tocarán 18 artículos constitucionales y 9 transitorios, que buscan que se haga más barata la democracia en México.

Segundo: La desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.

Tercero: Designación por voto popular de titular de las consejerías y magistraturas, en una elección popular que se realizará el próximo 1 de agosto, con candidatos postulados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Cuarto: De once consejeros que cuenta el Instituto Nacional Electoral, se eliminarán 4 de manera que quedarían 7 consejerías.

Quinto: Federalización de las elecciones, de manera que los organismos estatales electorales y los tribunales estatales electores desaparecerán.

Sexto: Eliminación de las diputaciones federales plurinominales.

Séptimo: Disminuir diputados federales y estatales (solo 300); es decir eliminar 200 curules y locales (mínimo 15 máximo 45 locales de acuerdo a población).

Octavo: También se propondrán bajar de 128 senadores a 96 es decir se eliminarán 32 curules.

Noveno: bajar las regidurías de los municipios y ayuntamientos, se establecerán rangos de máximos y mínimo, con los que se espera un ahorra de 24 mil millones de pesos.

Décimo: Bajar financiamiento a partidos políticos y limitarlo solo a las campañas y no para burocracias partidistas

Onceavo: Se incluirá en la Constitución el voto electrónico, para que se le garantice al ciudadano el poder sufragar.

Doceavo: Disminuir tiempos en radio y tv. Todo el tiempo a partidos y no para autoridades electorales.

Treceavo: Se modificará la definición de propaganda electoral, se amplían excepciones para que los gobiernos puedan publicitar sus acciones.

Catorceavo: Una sola ley electoral nacional.

Al respecto, el secretario de Gobernación abundó que esta iniciativa: "concretiza que haya menos diputados, que los consejeros del INE sean elegidos por los ciudadanos, se reduce el financiamiento a los partidos y de las elecciones, se garantiza que haya mayor certeza en la participación de los ciudadanos y se facilita la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero, ellos podrán hacerlo de manera electrónica de una manera más ágil".

Asimismo, la iniciativa propone una reducción al financiamiento a los partidos políticos y que habrá procedimientos modernos para que se instaure la vida democrática del país con la participación directa de los ciudadanos.

Por su parte, el presidente López Obrador consideró que no habrá "muchos obstáculos" para la reforma electoral: mucha gente no quedó contenta al no aprobar la reforma electoral porque "fue un acto de traición a la patria".