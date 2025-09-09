Claudia Sheinbaum respalda medidas fiscales de Hacienda

Hacienda propone aumentar IEPS a cigarros, refrescos y crear nuevo impuesto a videojuegos violentos

Como parte del Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contempla un aumento significativo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a productos como bebidas azucaradas y cigarros. Además, se prevé la creación de un nuevo impuesto dirigido a videojuegos con contenido violento.

Durante la conferencia matutina de este 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el objetivo de estas medidas es desincentivar el consumo de productos que afectan la salud o fomentan conductas de riesgo, como parte de una política pública enfocada en el bienestar social y la prevención.

De acuerdo con los primeros datos, el aumento propuesto al IEPS sería del 87.3 % para cigarros y refrescos. En el caso de los videojuegos, se trata de un nuevo gravamen específico que buscaría reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos.

Sheinbaum subrayó que los incrementos están respaldados por evidencia sobre los efectos negativos del consumo excesivo de azúcar y tabaco en la salud pública. Asimismo, destacó la preocupación por el impacto psicológico y social que pueden tener los videojuegos con altos niveles de violencia.

Estas medidas fiscales, explicó, forman parte de una estrategia más amplia para promover estilos de vida más saludables, reducir enfermedades crónicas y reforzar los valores en la formación de infancias y juventudes.

El Paquete Económico 2026 será presentado formalmente ante el Congreso para su discusión y eventual aprobación.