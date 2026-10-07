Arrojan comida: Vecinos de Tijuana protestan contra CFE tras pasar días sin electricidad

Habitantes de la zona de Playas de Tijuana protestaron este 6 de octubre frente a oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de permanecer durante más de tres días sin suministro eléctrico.

Como parte de la manifestación, los vecinos arrojaron alimentos que, según denunciaron, comenzaron a echarse a perder debido a la falta de refrigeración. También lanzaron sus recibos de electricidad para expresar su inconformidad por la interrupción del servicio.

Los afectados señalaron que los problemas derivados de los cortes de energía van más allá de la pérdida de alimentos. Las altas temperaturas han dificultado la permanencia dentro de las viviendas y, además, hay personas que dependen de equipos médicos que requieren electricidad para funcionar.

Apagones afectan a distintas zonas de Tijuana

La situación tampoco se limita a Playas de Tijuana. Durante los últimos días se han registrado reportes de interrupciones eléctricas en diferentes colonias de la ciudad, con sectores que han permanecido más de 24 horas sin servicio.

Hasta el momento, de acuerdo con la información proporcionada, las autoridades no han explicado cuál es la causa de los apagones ni han establecido cuánto tiempo podría tomar la reparación del suministro.

Ante esta situación, los habitantes afectados demandan información y una solución al problema, mientras las interrupciones continúan generando afectaciones para familias y establecimientos.

Los vecinos permanecen a la espera de que el servicio eléctrico sea restablecido y de que la CFE informe qué está ocasionando los cortes de energía en las zonas afectadas.