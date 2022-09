Queman anti-monumento del Caso Ayotzinapa en Guerrero

El tema sobre el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos continúa latente, pues se dio a conocer que el antimonumento ubicado en la glorieta de Las Banderas, Chilpancingo, Guerrero, que quemado.

El responsable salió en las redes sociales afirmando ser el hijo de una prensa que perdió la vida por un choque contra el autobús que transportaba normalista de Ayotzinapa.

"No se desconoce la causa, soy hijo del maestro Jacinto Palacios Celino, que hace un año estos delincuentes de Ayotzinapa me arrebataron, por cierto, no dan la cara por su delito", señaló vía redes.

Los hechos que cobraron la vid del deportista habría ocurrido en el 2021, en Guerrero, cuando el autobús invadió el carril, golpeando el auto que le quitó la vida al padre de Hafid Palacios.