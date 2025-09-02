Descubre los pañales para adultos mejor calificados por Profeco

Profeco revela cuáles son los pañales para adultos mejor calificados en México
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio técnico comparativo sobre pañales desechables para adultos, publicado en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor. El objetivo del análisis es brindar a los consumidores información confiable sobre la calidad, eficacia y seguridad de este tipo de productos, fundamentales para personas con incontinencia urinaria o fecal.
En total, fueron evaluados 32 modelos de 9 marcas diferentes, los cuales se clasifican en tres tipos principales: tipo ropa interior (calzón), predoblados y anatómicos con cintas adhesivas.
¿Qué evaluó Profeco en los pañales para adultos?
El estudio fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que sometió cada modelo a una serie de pruebas físicas, químicas y funcionales con el fin de determinar su desempeño en condiciones reales de uso.
Entre los parámetros analizados se incluyen:
?? Información comercial y contenido neto
Capacidad total de absorción
Velocidad de absorción y retención de humedad
Regreso de humedad (cuando la orina se filtra de regreso a la piel)
Dimensiones, acabados y diseño ergonómico
Distribución del líquido absorbido
Resistencia del elástico y adhesividad de las cintas
Determinación del pH (para verificar que no irrite la piel)
¿Por qué es importante este tipo de productos?
Los pañales para adultos son artículos de uso médico y cotidiano diseñados para preservar la calidad de vida de personas con problemas de movilidad, enfermedades crónicas, o adultos mayores. Su correcta elección influye directamente en la higiene, comodidad, salud dérmica y dignidad del usuario.
Los pañales para adultos mejor calificados por Profeco
Tras la revisión técnica, cinco modelos obtuvieron la calificación de "Excelente", al cumplir de manera destacada con los criterios de absorción, comodidad, diseño y seguridad para la piel. A continuación, la lista de los mejores pañales según Profeco:
1. TENA Pants Maxi Protect Mujer
Tipo: Ropa interior (calzón)
Cubierta tipo tela
Canal de distribución de líquidos
Material que gelatiniza la orina
Diseño ergonómico y elasticidad en cintura y piernas
2. TENA Pants Ultra Protect Unisex
Tipo: Ropa interior
Con características similares al modelo anterior
Destaca por su adaptabilidad para hombres y mujeres
3. DEPEND Predoblado
Tipo: Predoblado
Cubierta tipo tela
Incluye indicador de humedad
Material que gelatiniza líquidos
4. DIAPRO Predoblado
Cubierta plastificada
Aroma añadido
Cinta repegable y recomendaciones de uso claras
Indicador de humedad
5. DEPEND Derma Protect
Tipo: Anatómico
Canal de distribución
Aroma y cubierta tipo tela
Diseño ergonómico y material absorbente
Indicador de humedad y buena elasticidad
Recomendaciones de Profeco al comprar pañales para adultos
Profeco recuerda a los consumidores que no todos los modelos son adecuados para todas las personas. Por ello, sugiere considerar:
?? El nivel de incontinencia (leve, moderado o severo)
?? La actividad o movilidad del usuario
?? La frecuencia de uso
?? Las condiciones dermatológicas o sensibilidad en la piel
Asimismo, recomienda leer cuidadosamente las etiquetas, verificar el contenido neto y revisar que el producto esté sellado y libre de daños antes de su uso '.