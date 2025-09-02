Descubre los pañales para adultos mejor calificados por Profeco

Profeco revela cuáles son los pañales para adultos mejor calificados en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio técnico comparativo sobre pañales desechables para adultos, publicado en la edición de septiembre de la Revista del Consumidor. El objetivo del análisis es brindar a los consumidores información confiable sobre la calidad, eficacia y seguridad de este tipo de productos, fundamentales para personas con incontinencia urinaria o fecal.

En total, fueron evaluados 32 modelos de 9 marcas diferentes, los cuales se clasifican en tres tipos principales: tipo ropa interior (calzón), predoblados y anatómicos con cintas adhesivas.

¿Qué evaluó Profeco en los pañales para adultos?

El estudio fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, que sometió cada modelo a una serie de pruebas físicas, químicas y funcionales con el fin de determinar su desempeño en condiciones reales de uso.

Entre los parámetros analizados se incluyen:

?? Información comercial y contenido neto

Capacidad total de absorción

Velocidad de absorción y retención de humedad

Regreso de humedad (cuando la orina se filtra de regreso a la piel)

Dimensiones, acabados y diseño ergonómico

Distribución del líquido absorbido

Resistencia del elástico y adhesividad de las cintas

Determinación del pH (para verificar que no irrite la piel)

¿Por qué es importante este tipo de productos?

Los pañales para adultos son artículos de uso médico y cotidiano diseñados para preservar la calidad de vida de personas con problemas de movilidad, enfermedades crónicas, o adultos mayores. Su correcta elección influye directamente en la higiene, comodidad, salud dérmica y dignidad del usuario.

Los pañales para adultos mejor calificados por Profeco

Tras la revisión técnica, cinco modelos obtuvieron la calificación de "Excelente", al cumplir de manera destacada con los criterios de absorción, comodidad, diseño y seguridad para la piel. A continuación, la lista de los mejores pañales según Profeco:

1. TENA Pants Maxi Protect Mujer

Tipo: Ropa interior (calzón)

Cubierta tipo tela

Canal de distribución de líquidos

Material que gelatiniza la orina

Diseño ergonómico y elasticidad en cintura y piernas

2. TENA Pants Ultra Protect Unisex

Tipo: Ropa interior

Con características similares al modelo anterior

Destaca por su adaptabilidad para hombres y mujeres

3. DEPEND Predoblado

Tipo: Predoblado

Cubierta tipo tela

Incluye indicador de humedad

Material que gelatiniza líquidos

4. DIAPRO Predoblado

Cubierta plastificada

Aroma añadido

Cinta repegable y recomendaciones de uso claras

Indicador de humedad

5. DEPEND Derma Protect

Tipo: Anatómico

Canal de distribución

Aroma y cubierta tipo tela

Diseño ergonómico y material absorbente

Indicador de humedad y buena elasticidad

Recomendaciones de Profeco al comprar pañales para adultos

Profeco recuerda a los consumidores que no todos los modelos son adecuados para todas las personas. Por ello, sugiere considerar:

?? El nivel de incontinencia (leve, moderado o severo)

?? La actividad o movilidad del usuario

?? La frecuencia de uso

?? Las condiciones dermatológicas o sensibilidad en la piel

Asimismo, recomienda leer cuidadosamente las etiquetas, verificar el contenido neto y revisar que el producto esté sellado y libre de daños antes de su uso '.