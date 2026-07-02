Misión Civil documenta daños en arrecifes de Veracruz por ampliación portuaria

CDMX.- Las obras de ampliación del puerto de Veracruz han producido erosión costera, pérdida de espacios públicos como playas, degradación de arrecifes y humedales y alteración de procesos hidrológicos y sedimentarios, así como afectaciones derivadas de la extracción de materiales pétreos.

Así lo advierte un informe de Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el cual fue difundido esta semana y presenta los resultados de la Misión Civil por la Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano (Mide-SAV), que se realizó entre el 1 y el 4 de mayo de este año.

Impacto en la comunidad

La misión de observación, indica, constató el incumplimiento de diversos aspectos de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 54/2021 para garantizar la integridad, conservación y continuidad del SAV frente al proyecto portuario.

"La misión identificó un patrón de transformación acelerada del litoral veracruzano caracterizado por la alteración de ecosistemas costeros, el deterioro de medios de vida tradicionales y el incremento de condiciones de vulnerabilidad social y ambiental para las comunidades costeras", señala.

Consecuencias de las obras

"Las afectaciones documentadas comprometen no solo el equilibrio ecológico de la región, sino también la permanencia de formas de vida, prácticas culturales y actividades económicas tradicionales vinculadas al mar".