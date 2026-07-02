Marcelo Ebrard pronostica futuro del T-MEC en conferencia

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que el T-MEC podría renovarse por otros 16 años antes de 2036, pese a que el tratado entrará en una etapa de revisión anual durante la próxima década.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este jueves 2 de julio de 2026, el titular de Economía compartió su pronóstico sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esto ocurre después de que el acuerdo comercial entrara en una fase de revisión anual por 10 años, con vigencia hasta 2036. 'Mi pronóstico sería que se va a renovar en los próximos años por otros 16 años'

Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El funcionario señaló que, aunque el Gobierno de Estados Unidos optó por no ratificar una extensión automática del acuerdo firmado durante la anterior administración de Donald Trump, el tratado mantiene mecanismos que permiten ampliar su vigencia.

Detalles confirmados

Una de las prioridades del Gobierno de México durante las negociaciones del T-MEC era extender la vigencia del tratado por 16 años adicionales.