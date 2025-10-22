Pemex limpia derrame de hidrocarburos en Veracruz tras lluvias e inundaciones

Pemex limpia derrame en Veracruz y reactiva ducto Poza Rica-Madero tras lluvias e inundaciones

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa las labores de remediación del derrame de hidrocarburos ocurrido en el ducto Poza Rica-Madero, afectado por las intensas lluvias registradas en el norte de Veracruz.

La empresa detalló que mantiene “intensas labores de limpieza, contención y remediación ambiental” en la zona del río Pantepec, municipio de Álamo Temapache, con la participación de personal especializado y equipos de alta capacidad.

A diferencia de casos anteriores, la comunicación oficial de la petrolera está siendo coordinada por la Secretaría de Energía (Sener), lo que marca un cambio en el manejo institucional de contingencias ambientales. Pemex precisó que el incidente se originó el viernes pasado, a consecuencia de las fuertes precipitaciones que dañaron la infraestructura.

De acuerdo con el reporte emitido este miércoles, más de 80 unidades terrestres y fluviales operan en la zona, incluyendo una embarcación clase FIFI II, cinco lanchas y maquinaria pesada para acceso y rastreo. También se instalaron 48 cordones oleofílicos y 13 barreras marinas, junto con dos equipos para recuperar hidrocarburos en superficie. Las maniobras son respaldadas por cuatro compañías especializadas: A&B, Luza Tecnologías, HB y SIISA. Pemex destacó que el oleoducto de 30 pulgadas Poza Rica-Madero ya reanudó operaciones de manera segura, conforme a los protocolos de seguridad industrial y ambiental.

En paralelo, la empresa estatal realiza acciones de apoyo social en Cerro Dulce y Congregación Juana Moza, comunidades afectadas por las lluvias, donde se efectúan censos, entrega de víveres y liberación de escombros en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades, la protección ambiental y la atención inmediata ante contingencias, en estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y medio ambiente”, indicó la petrolera en su comunicado.