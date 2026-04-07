Donación de cabello que transforma vidas: gesto solidario en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La generosidad de Scarlett Cázares se hizo presente al donar su cabello como parte de una iniciativa que busca apoyar a niñas que padecen cáncer, facilitando la creación de pelucas.

Este acto solidario no solo representa una transformación personal, sino también una oportunidad para devolver sonrisas a menores que enfrentan los efectos físicos y emocionales de la enfermedad.

¿Qué motivó a Scarlett Cázares a donar su cabello?

Con el propósito de generar conciencia, Scarlett dará a conocer su acción entre su círculo cercano, promoviendo la participación de más personas en esta causa.

Importancia de las donaciones de cabello para pacientes de cáncer

Organizaciones dedicadas a la elaboración de pelucas dependen en gran medida de este tipo de donaciones, las cuales resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida de las pacientes.

Autoridades y ciudadanos coinciden en que cada donación, por pequeña que parezca, tiene el potencial de transformar vidas, por lo que se exhorta a la comunidad a sumarse a este tipo de acciones solidarias.