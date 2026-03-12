Claudia Sheinbaum presenta Plan B de reforma electoral tras rechazo en Diputados

Anuncia Sheinbaum el plan B de la reforma electoral, tras rechazo de propuesta en la Cámara de Diputados

Tras el rechazo de su propuesta de reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina anunció que su gobierno impulsará un "Plan B" con el que buscará avanzar, por otras vías, en cambios al sistema electoral.

La mandataria explicó que la intención central será reducir lo que considera privilegios en partidos políticos y autoridades electorales, además de promover una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones públicas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta sostuvo que la iniciativa original tenía como propósito disminuir el gasto público destinado a las instituciones electorales y a las dirigencias partidistas.

A su juicio, en un país con amplias necesidades sociales, los recursos asignados a estas estructuras resultan excesivos.

Sheinbaum recordó que uno de los objetivos que han impulsado desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador ha sido terminar con los privilegios y prácticas asociadas al antiguo régimen político.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, señaló que aún existen ámbitos donde, desde su perspectiva, persisten beneficios injustificados.

La mandataria argumentó que diversos sondeos de opinión muestran que una parte de la población considera elevado el financiamiento público a los partidos políticos, así como los salarios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

También mencionó que, en su opinión, existen duplicidades entre el organismo nacional y los institutos electorales de los estados.

"Al pueblo de México le parece excesivo que se destinen tantos recursos a los partidos políticos y que los consejeros del INE perciban salarios mayores a los de la presidenta, además de que se repiten funciones entre el INE y los organismos electorales locales", afirmó.

Detalles confirmados

Sheinbaum también detalló cómo se comportaron las distintas fuerzas políticas durante la votación legislativa.

Según explicó, únicamente legisladores de Morena, doce diputados del Partido Verde y uno del Partido del Trabajo respaldaron la iniciativa, mientras que las bancadas del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y parte de los partidos aliados votaron en contra.