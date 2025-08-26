Tensiones por regulaciones digitales y aranceles de Trump

Trump amenaza con aranceles a países que regulen la tecnología estadounidense

Bruselas.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá nuevos aranceles y restricciones a las exportaciones a aquellos países que implementen leyes o impuestos que, a su juicio, perjudiquen a las empresas tecnológicas de su país, como Google, Apple y Meta.

A través de redes sociales, el mandatario republicano criticó duramente las regulaciones digitales impulsadas por la Unión Europea, señalando que están diseñadas para "dañar o discriminar" a las firmas estadounidenses del sector tecnológico. "Nos enfrentaremos a los países que ataquen a nuestras increíbles empresas tecnológicas", afirmó.

La advertencia parece estar dirigida especialmente a iniciativas como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que busca controlar el contenido en redes sociales y plataformas digitales, y la Ley de Mercados Digitales (DMA), destinada a frenar prácticas monopolísticas de grandes corporaciones tecnológicas. Ambas normativas contemplan sanciones millonarias en caso de incumplimiento.

Además, Trump recordó que varios países europeos —incluidos Francia, Italia, España y el Reino Unido— ya han implementado impuestos a los servicios digitales, una medida que considera injusta frente a la ausencia de regulaciones similares para compañías chinas. "A las grandes tecnológicas de China se les da un pase completo. Esto debe terminar", declaró.

Trump aseguró que, de no eliminarse estas "acciones discriminatorias", su gobierno responderá con aranceles adicionales significativos a los productos exportados a Estados Unidos desde los países involucrados, además de establecer restricciones a la exportación de tecnología avanzada y chips sensibles.