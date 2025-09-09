Rehabilitación integral de la antigua estación del ferrocarril en Querétaro

Querétaro, Qro., 9 de septiembre de 2025 (ABC Noticias) — El gobierno municipal de Querétaro continúa su apuesta por la recuperación del centro histórico con la rehabilitación integral de la antigua estación del ferrocarril, cuya restauración ahora se vincula al proyecto ferroviario conocido como Tren del Golfo.

La histórica edificación, construida en 1904, ya se encuentra en una zona "A" de monumentos dentro del Centro Histórico, que forma parte del área propuesta como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO . En julio de 2024, el presidente municipal Luis Nava Guerrero supervisó personalmente las obras que alcanzaron un avance del 77%, impulsadas por una inversión aproximada de 16.8 millones de pesos.

Las labores han abarcado una intervención profunda de interiores y exteriores: planta baja, planta alta, ático, fachadas y cubiertas. Se han rehabilitado sistemas eléctricos, impermeabilizado cubiertas, reparado fisuras estructurales, tratado cantera y restaurado elementos de madera como plafones, puertas, ventanas, columnas y viguería, además de fumigar todo el inmueble. La Secretaria de Cultura local confirmó que la estación reabrió al público el pasado 20 de diciembre, incorporando actividades culturales permanentes, exposiciones y el funcionamiento de un museo en planta baja.

En paralelo, el plan federal del Tren México-Querétaro, parte del corredor Saltillo–Nuevo Laredo conocido como Tren del Golfo, contempla la antigua estación del Centro Histórico como posible terminal en la capital queretana. No obstante, el presidente municipal Felipe Macías Olvera advirtió que la zona ha perdido fuerza como ubicación preferente debido a problemas de accesibilidad vial y alta congestión peatonal y vehicula. Incluso se estimó que, para habilitar la antigua estación como terminal ferroviaria moderna, se necesitarían inversiones superiores a los 3 000 millones de pesos en vialidades externas .

Este dual enfoque —la recuperación patrimonial y el potencial enlace con infraestructura nacional ferroviaria— posiciona a la antigua estación como un punto clave en la estrategia urbana del gobierno. La rehabilitación ya en marcha fortalece la dinámica cultural local, mientras que su eventual función como nodo del Tren del Golfo implicaría una transformación infraestructural de alto impacto.