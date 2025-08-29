Especies de fauna silvestre reintegradas en Sierra Huautla por Profepa

Profepa libera a 24 animales silvestres en Morelos tras proceso de rehabilitación

CDMX.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) liberó a 24 ejemplares de fauna silvestre en la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, ubicada en el estado de Morelos, luego de haber sido rescatados y rehabilitados.

La liberación se llevó a cabo los días 23 y 24 de agosto en el ejido El Limón, perteneciente al municipio de Tepalcingo. Todos los animales formaban parte de especies clasificadas en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que hace aún más relevante su reintegración exitosa al medio natural.

Rehabilitación y cuidado especializado

Antes de ser liberados, los ejemplares fueron atendidos en Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAs) y en las propias instalaciones de Profepa, donde se les brindó atención médica, alimentación adecuada y condiciones óptimas para su recuperación.

'¿Qué especies fueron liberadas?'

El grupo de animales incluía una variedad de reptiles, aves y marsupiales:

11 tortugas casquito (Kinosternon integrum)

1 culebra parchada mexicana (Salvadora mexicana)

1 gavilán de Cooper (Accipiter cooperii)

2 iguanas espinosas mexicanas (Ctenosaura pectinata)

1 boa constrictora (Boa constrictor)

9 tlacuaches norteamericanos (Didelphis virginiana)

La Profepa destacó que todos los ejemplares mostraron comportamientos compatibles con la vida silvestre, lo que permitió su liberación en un entorno natural que ofrece las condiciones necesarias para su supervivencia.

Compromiso con la conservación

Con estas acciones, la Profepa reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad mexicana y el combate al tráfico ilegal de fauna silvestre, recordando que la rehabilitación y liberación de especies en riesgo es fundamental para mantener el equilibrio ecológico en las zonas naturales protegidas.