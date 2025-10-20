Alcalde electo de Misantla sufre asalto tras entregar ayuda humanitaria en Poza Rica

El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció a través de redes sociales haber sido víctima de un violento asalto mientras regresaba de entregar víveres en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.

El suceso ocurrió en la autopista Veracruz-Tuxpan, cuando hombres armados interceptaron al equipo de trabajo del edil electo, despojándolos de una camioneta, teléfonos móviles y equipo fotográfico.

A pesar del susto, René Omar Jaén confirmó que tanto él como sus acompañantes se encuentran en buen estado físico, aunque visiblemente afectados por la experiencia. "Estamos bien, con temor, pero satisfechos por haber llevado ayuda a quienes la necesitan", expresó.

La ayuda humanitaria entregada en Poza Rica fue posible gracias al respaldo solidario de los ciudadanos de Misantla, quienes donaron víveres para apoyar a los damnificados por las recientes lluvias extremas que afectaron gravemente a esa región del norte veracruzano. A una semana del desastre, muchas zonas siguen inundadas y continúan requiriendo auxilio.

El caso ha generado indignación, pues incluso en medio de labores altruistas, la delincuencia no da tregua.