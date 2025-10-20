Sheinbaum critica relanzamiento del PAN en plena emergencia por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum arremetió contra el Partido Acción Nacional (PAN) por relanzar su imagen en medio de la emergencia provocada por lluvias torrenciales que han dejado decenas de muertos y municipios devastados en varios estados del país.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum calificó el momento elegido por el partido como una "muestra de poca sensibilidad y falta de amor al pueblo". Señaló que, con miles de familias damnificadas, el PAN optó por presentar un nuevo movimiento político en lugar de esperar a que la situación se estabilizara.

"Pudieron haberse esperado 15 días hasta que la emergencia se hubiera levantado. Es el mismo lugar y la misma gente, solo con otro logotipo", declaró la mandataria.

Además, Sheinbaum dejó claro que una nueva imagen no representa necesariamente un cambio real, subrayando que "siguen siendo los mismos políticos y las mismas ideas".

Emergencia por lluvias deja más de 70 muertos

De acuerdo con el reporte oficial más reciente, las lluvias torrenciales han provocado hasta ahora 76 muertes y 39 personas siguen desaparecidas.

Veracruz es el estado más afectado, con 40 municipios impactados, 34 fallecidos y 14 personas no localizadas. Le siguen Hidalgo, con 22 víctimas mortales y 20 desaparecidos; Puebla, con 19 fallecidos y cinco desaparecidos; San Luis Potosí, sin muertes ni desaparecidos, y Querétaro, con una persona fallecida.

Respuesta polémica a damnificados en Hidalgo:

Durante su recorrido por zonas afectadas, la presidenta enfrentó reclamos ciudadanos en Tianguistengo, Hidalgo, donde los habitantes exigieron apoyo ante la falta de respuesta del alcalde Febronio Rodríguez.

Ante las quejas, Sheinbaum respondió:

"Sí, ya me dijeron. Pero ustedes también, para la próxima cuando voten."

El comentario generó controversia en redes sociales, aunque la mandataria también fue vista supervisando la entrega de ayuda en compañía del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y elementos del Ejército Mexicano.

Más de 100 caminos siguen afectados

Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que aún hay 119 caminos y puentes con afectaciones. No obstante, se han restablecido ya 1,061 kilómetros de carreteras.

También se reportó que, de 288 comunidades incomunicadas al inicio de la emergencia, ya se ha restablecido la conexión con 169, y las labores continúan para atender a las restantes.