Mike Flores va por la alcaldía de Monterrey y deja atrás la gubernatura

MONTERREY, Nuevo León.- En un movimiento decisivo para el escenario político de la entidad, Miguel Ángel Flores Serna descartó buscar la candidatura a la gubernatura de Nuevo León para enfocar sus aspiraciones en la alcaldía de Monterrey de cara a los comicios de 2027. El actual secretario general de Gobierno hizo formal su anuncio tras el acto inaugural de las nuevas instalaciones de la delegación norte de Atención Ciudadana de Fuerza Civil, ubicadas sobre la avenida Félix U. Gómez. El funcionario estatal confirmó su intención de abanderar a Movimiento Ciudadano en la contienda por la capital regiomontana, asegurando que confía en obtener la victoria para atender las problemáticas municipales que considera desatendidas por la administración del priista Adrián de la Garza.

La decisión de Flores Serna redefine el panorama interno del partido naranja, donde hasta antes del anuncio únicamente Martha Herrera, dirigente de la agrupación en el municipio y exsecretaria de Igualdad e Inclusión, había expresado abiertamente su interés por competir por el Ayuntamiento en los tiempos normativos del proceso electoral. Durante su mensaje, el funcionario agradeció al gobernador Samuel García Sepúlveda por la confianza depositada al otorgarle la titularidad de la Secretaría General de Gobierno. Aunque aún no ha formalizado una plataforma ni se han abierto los registros partidistas, Flores Serna reafirmó su compromiso de incorporarse de lleno al proceso interno que definirá las candidaturas regiomontanas en los próximos meses.

La decisión de Flores Serna y su impacto en la política local

El reordenamiento en las aspiraciones de la capital impacta de manera directa la carrera por la gubernatura de Nuevo León para 2027. La salida de Flores Serna de la lista de presidenciables locales despeja el camino a otras figuras del partido, en un momento donde liderazgos como el del alcalde de Guadalupe, Héctor García, han ratificado formalmente su intención de buscar la nominación estatal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. El partido tiene previsto comenzar con la definición de perfiles e inclusión de cuadros estratégicos a partir del cierre del año, abriendo una fase crucial de negociación y ajuste en las candidaturas metropolitanas y estatales.

Contienda interna en Movimiento Ciudadano

El anuncio representa el inicio de una contienda interna de alta intensidad en Movimiento Ciudadano para definir quién coordinará los esfuerzos en la capital del estado. Con la incorporación de Miguel Flores Serna a la contienda junto a Martha Herrera, el partido suma dos liderazgos con amplia presencia en el gabinete estatal que buscarán arrebatar la administración regiomontana a la coalición opositora en las próximas elecciones locales.