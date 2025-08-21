INE resuelve sin sanciones a Morena y Pío López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió este jueves no imponer sanciones a Morena ni a Pío López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras el escándalo mediático de 2018 en el que se le vio recibiendo fajos de dinero en efectivo del entonces titular de Protección Civil de Chiapas, David León.

El Consejo General del INE determinó que no existen pruebas suficientes para acreditar que los recursos entregados a Pío López Obrador fueron utilizados en la campaña electoral de 2018. "Al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas", señaló el proyecto presentado durante la sesión.

La consejera electoral Carla Humphrey explicó que la Unidad de Fiscalización del INE solicitó información a diversas instituciones, pero en ninguna se acreditaron irregularidades financieras. Además, durante el proceso, tanto David León como Pío López Obrador se negaron a comparecer ante la autoridad electoral.

En declaraciones previas, el expresidente López Obrador admitió que los fondos eran "aportaciones al movimiento" y justificó que fueron destinados a combustibles, servicios de sonido y la organización de actos políticos. Por su parte, David León reconoció que el dinero en efectivo financiaba asambleas y actividades vinculadas al movimiento morenista, aunque el INE no encontró evidencia del destino que tuvo el dinero.

El video que desató la controversia fue difundido en 2020 por el periodista Carlos Loret de Mola. Posteriormente, Pío López Obrador demandó al periodista por difamación y le exigió una reparación del daño por 200 millones de pesos. Durante el proceso, Loret de Mola tuvo que comparecer ante un juzgado, y en una audiencia, Pío López Obrador se presentó a bordo de una camioneta de lujo, lo que generó nueva polémica.

El expresidente López Obrador, al ser cuestionado sobre la demanda de su hermano al periodista, acusó que Loret de Mola se encontraba protegido por el Poder Judicial. "Loret de Mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados del Poder Judicial, está completamente corrompido", expresó AMLO.