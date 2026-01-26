Bebés con tanque de oxígeno conmueven en CDMX: apoyo inesperado

Bebés con tanque de oxígeno: la historia viral que terminó con un regalo inesperado. Pareja recibe apoyo tras viralizarse el video de sus bebés con tanques de oxígeno en calles de la CDMX.

Las imágenes conmovieron a más de un internauta, por lo que comenzaron las movilizaciones para localizar a la pareja.

¿Cómo ocurrió la viralización?

Identifican a papás de los bebés con tanques de oxígeno. Esta historia comienza el 8 de enero, cuando la usuaria de redes Yessenia Barraza compartió el video que se viralizó de la pareja. Yessenia Barraza se puso en contacto con la familia, sorprendida de todo el alcance que tuvo su video en las redes sociales.

Reacciones y apoyo de la comunidad

En medio de los comentarios positivos y la ayuda que internautas estaban ofreciendo a la pareja, resaltó la de Heriberto Vargas. Este último es un vendedor de autos que prometió regalar un carro a la pareja.