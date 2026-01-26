Sheinbaum señala disposición de Salinas Pliego para saldar adeudo con el SAT

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que Ricardo Salinas Pliego expresó su intención de cumplir con el pago de la deuda que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aun cuando el plazo oficial para hacerlo ya concluyó.

El SAT había establecido como fecha límite el pasado 23 de enero para que el empresario liquidara un adeudo correspondiente a ejercicios fiscales de 2008 a 2015, el cual asciende a aproximadamente 51 mil millones de pesos. Sin embargo, el pago no se realizó dentro del tiempo marcado.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre la deuda?

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el equipo de Salinas Pliego comunicó su deseo de pagar, lo que abrió un espacio para avanzar en el proceso. Señaló que se espera que en el transcurso de la semana se defina cómo se realizará el pago.

La mandataria también indicó que actualmente se llevan a cabo mesas de negociación entre las autoridades fiscales y los representantes del empresario, con el fin de determinar el monto final conforme al Código Fiscal y a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Consecuencias de no pagar a tiempo

Al no haber cubierto la deuda dentro del plazo original, Salinas Pliego perdió el beneficio legal que le habría permitido reducir el monto en un 39 por ciento. No obstante, la manifestación de voluntad para pagar evita, por ahora, que el SAT proceda con medidas como embargos, aseguramiento de cuentas o acciones administrativas para recuperar el adeudo.