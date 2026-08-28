El IPN anuncia examen de admisión presencial para 2026

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) volverá a aplicar de manera presencial su examen de admisión para nivel superior, luego de alrededor de cuatro años de utilizar una evaluación en línea. El cambio se concretará en septiembre de 2026 y ocurre poco después de la polémica que envolvió al proceso de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El regreso a las aulas para presentar la evaluación quedó establecido en los criterios del proceso de admisión para el nivel superior, en la modalidad escolarizada, correspondiente al periodo 27-2.

Los acuerdos fueron aprobados el 26 de agosto de 2026 durante la tercera sesión ordinaria virtual de la Comisión Especial para aprobar los criterios del proceso de admisión de alumnos del nivel superior. Posteriormente, fueron ratificados por el XLIV Consejo General Consultivo del IPN.

Registro y fechas importantes

Antes de llegar a esa fecha, los estudiantes tendrán que completar el proceso de registro y obtener la ficha que les permitirá presentar la evaluación. Este trámite estará disponible del 31 de agosto al 4 de septiembre.

El calendario también contempla las siguientes etapas:

· Registro y expedición de ficha: del 31 de agosto al 4 de septiembre

· Examen de admisión presencial: 26 de septiembre

· Publicación de resultados: 24 de octubre

· Revisión y digitalización de documentos: 27 y 28 de octubre

· Inicio del periodo escolar: 25 de enero de 2027

Proceso de admisión y resultados

Con este calendario, los aspirantes tendrán varias semanas entre la aplicación del examen y la publicación de los resultados para conocer si obtuvieron un lugar en alguna de las opciones académicas disponibles.