Retiran camarones crudos de Walmart por posible contaminación radioactiva

Retiran camarones de Walmart por posible contaminación radioactiva

Washington, D.C. — Walmart ha retirado del mercado tres lotes de camarones crudos congelados de la marca Great Value en 13 estados de EE.UU., tras detectarse posible contaminación con Cesio-137, un isótopo radioactivo. La alerta fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), luego de que se hallaran rastros del elemento en contenedores de envío y en una muestra de camarones empanizados importados de Indonesia.

"El Cesio-137 es un subproducto de reacciones nucleares y, aunque puede encontrarse en niveles muy bajos en el ambiente, su exposición prolongada representa un riesgo potencial para la salud", según las autoridades sanitarias. No obstante, expertos como Donald Schaffner, de la Universidad de Rutgers, afirman que el nivel detectado es 'bastante bajo' y no representa una amenaza inmediata.

Los productos afectados corresponden a los lotes 8005540-1, 8005538-1 y 8005539-1, con fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027. Fueron procesados por la empresa indonesia P.T. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), actualmente bajo investigación por la FDA.

La agencia federal explicó que aunque los niveles encontrados están por debajo del umbral de intervención, recomienda evitar su consumo como medida preventiva. Además, se confirmó que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) había bloqueado previamente el ingreso de contenedores sospechosos en puertos como Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah, Georgia.

Walmart ha solicitado a los consumidores que hayan comprado los camarones congelados bajo esos lotes que los devuelvan a tienda o los desechen, y asegura que los productos fueron retirados de manera inmediata al confirmarse el riesgo.