Sheinbaum cuestiona a Alito Moreno por acciones en EE. UU.

Sheinbaum critica a ‘Alito’ Moreno por acudir a EU tras cancelación de visa de Andy López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito” Moreno, luego de la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria cuestionó que el líder priista recurra a autoridades estadounidenses para solicitar medidas contra ciudadanos mexicanos y vinculó esta conducta con una postura de subordinación frente a Estados Unidos.

Acciones de la autoridad

Sheinbaum sostuvo que el reconocimiento político no depende de una visa y señaló directamente las acciones de Moreno ante autoridades estadounidenses. “Es el pueblo quien define el apoyo, el reconocimiento. No es una visa. Ahí tienen al presidente del PRI yendo a Estados Unidos, es vergonzoso a pedir que le quiten visa a los mexicanos”, declaró.

La presidenta también cuestionó que el dirigente priista solicite la cancelación de visas para ciudadanos mexicanos a raíz de diferencias políticas. “Un hombre, por cierto, pues de dudosa reputación, pero que lo único que tiene es decirle a Estados Unidos, ‘Quítale visa a este y este y este y este, porque resulta que hablaron mal de mí’”, afirmó.