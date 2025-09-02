Claudia Sheinbaum y gobernadores se unen contra la inseguridad en México

Claudia Sheinbaum y gobernadores acuerdan reforzar estrategias conjuntas para combatir la inseguridad en México

Un día después de presentar su Primer Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión con gobernadores de todo el país para definir y coordinar acciones que permitan reducir los niveles de inseguridad en las entidades federativas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Sheinbaum compartió una fotografía del encuentro, en la que se observa la presencia de mandatarios estatales tanto de Morena como de partidos de oposición, lo que refleja un intento de construir acuerdos institucionales más allá de diferencias políticas.

"Nos reunimos esta mañana con gobernadoras y gobernadores de todo el país para fortalecer la coordinación en materia de seguridad. Agradezco su disposición para trabajar juntos en la construcción de un México más seguro", escribió la mandataria.

Acuerdo nacional por la seguridad

Aunque no se detallaron públicamente las medidas específicas acordadas, la presidenta aseguró que se está construyendo un acuerdo nacional con los gobiernos estatales para reforzar las estrategias de prevención del delito, inteligencia criminal, presencia de fuerzas de seguridad y fortalecimiento de capacidades locales.

Fuentes cercanas al encuentro señalaron que también se abordaron temas como:

Coordinación operativa entre las policías estatales, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

El fortalecimiento del modelo de justicia cívica y proximidad social.

Acciones enfocadas en la prevención del delito y atención a jóvenes en riesgo.

Intercambio de información entre los C5 estatales y plataformas federales de inteligencia.

Reconocimiento a los gobiernos estatales

La presidenta Sheinbaum aprovechó el encuentro para agradecer personalmente a las y los gobernadores por su asistencia al Primer Informe de Gobierno, realizado el lunes 1 de septiembre en Palacio Nacional, y reiteró su compromiso de mantener un diálogo permanente con todos los niveles de gobierno.

"Nuestro objetivo común es reducir los delitos y garantizar la paz en todo el país. Con voluntad política y coordinación, podemos lograrlo", afirmó Sheinbaum ante los mandatarios estatales.